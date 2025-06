Su Gudmundsson si inserisce la Roma. Giallorossi e viola cercano la formula migliore

Albert Gudmundsson è l'ultima idea di mercato che sta sondando la Roma. A riferirlo è il Corriere dello Sport, spiegando che il Genoa, proprietario del cartellino, è alla ricerca di un acquirente per l’islandese che da parte sua punta a una nuova squadra d’alta classifica (o a una conferma dell’ultima) e a una stagione d’alto livello dopo un periodo nella Fiorentina tra alti e bassi. La Viola è ancora in corsa, ma a determinate condizioni, così come diversi club di Premier che stanno sondando la situazione. E poi c’è la Roma che sta cercando rinforzi in attacco per Gasperini e che sta valutando l’ipotesi di inserirsi tra le corteggiatrici del numero dieci.

Il Corriere sottolinea che l'intento della Roma è simile a quello della Fiorentina, che deve ancora decidere se esercitare i 17 milioni di euro di riscatto o se ritrattare coi liguri: trovare una formula che possa garantire una via d’uscita considerando ogni scenario possibile e immaginabile in termini giudiziari, visto il processo in cui il giocatore rimane invischiato. Quella per intenderci che anche la Fiorentina vorrebbe utilizzare per prendere il giocatore a titolo definitivo dopo aver già sborsato sei milioni per il prestito dell’ultima stagione ma senza l’intenzione adesso di versare i 17 per l’acquisto immediato. Lo stallo tra la Fiorentina e il Genoa può quindi portare all’inserimento di altri club, tra i quali la Roma che è alla ricerca di una seconda punta che possa garantire a Gasperini quei gol che tanto sono mancati ai giallorossi lo scorso campionato. La valutazione dell’islandese da parte del Genoa è di cerca venti milioni, una cifra che la Roma potrebbe riuscire ad abbassare anche inserendo una o più contropartite che possono risultare utili a Vieira. Una di queste può essere Shomurodov, un ritorno per l’uzbeko in una città che lo ha messo in mostra e che gli ha dato l’opportunità di sbarcare nella Capitale