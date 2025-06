Calcio Storico, oggi la seconda semifinale: i Rossi aspettano la vincente di Verdi-Bianchi

Dopo il secco 16 e mezzo a 6 rifilato ieri dai Rossi agli Azzurri, in una partita senza storia dal primo all'ultimo minuto, oggi pomeriggio andrà in scena la seconda semifinale del Calcio Storico Fiorentino. A sfidarsi sul sabbione di Santa Croce saranno i Verdi di San Giovanni e i Bianchi di Santo Spirito, a caccia di un posto nella finalissima di martedì 24 giugno, come sempre per San Giovanni, quando una delle due se la vedrà con i calcianti di Santa Maria Novella chiamati a difendere la tradizionale vitella vinta lo scorso anno.

L'appuntamento prevede come sempre la parata del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina che omaggerà il karateka Francesco Puleo e la pugile Martina Righi, rispettivamente Magnifico Messere e Leggiadra Madonna di oggi. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Toscana Tv, canale numero 11 del digitale terrestre, a partire dalle 16 e poi con replica a partire dalle 20.