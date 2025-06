Cercasi sistemazione per Beltran. Il club lo valuta 10/12 mln e non lo darà in prestito

Nei giorni scorsi Lucas Beltran ha rilasciato un'intervista in cui si dichiarava ancora un giocatore della Fiorentina, voglioso di restare a Firenze e vincere un trofeo. Qualcosa che però stona col volere del club, deluso dal suo rendimento decisamente al ribasso rispetto alle aspettative. L'argentino sbarcava in viola dal River Plate nell'estate 2023, con i crismi del bomber sudamericano che doveva approdare in Serie A e imporsi a suon di gol. Così però non è andata e la Fiorentina medita di trovargli una sistemazione in questi mesi, scrive il Corriere dello Sport.

Su di lui c'è il River Plate, che lo riprenderebbe molto volentieri. Nelle scorse settimane i Millonarios sono tornati a bussare alla porta, la formula preferita da Pradè e Goretti sarebbe quella della cessione a titolo definitivo. Niente prestiti, come avevano proposto in un primo momento gli argentini. Beltran è stato pagato qualcosa come 18 milioni di euro, che potevano essere 24 se si fossero innescati certi bonus. Il prezzo attuale non supera i 10-12 milioni di euro e ha un contratto con la Fiorentina valido ancora fino al giugno del 2028. La società non vuole fare minusvalenza.