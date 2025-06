Pioli firmerà coi viola non prima del 3 luglio. Altrimenti verserebbe 3 mln allo Stato italiano

Stefano Pioli sarà il prossimo allenatore della Fiorentina, ma tornerà in viola non prima del 3 luglio. La Gazzetta dello Sport si concentra sul tecnico parmense, spiegando che deve restare in Arabia Saudita per almeno 183 giorni nel 2025 per risultare residente lì per l’anno fiscale in corso e beneficiare del trattamento di favore riservato a chi lavora nel Regno: zero imposte sul reddito personale. È questo il motivo per cui la guida tecnica dell'Al Nassr firmerà con la Fiorentina a partire dal 3 luglio, poiché se lasciasse la penisola araba prima di quella data (6 mesi più un giorno di un anno solare) risulterebbe residente in Italia per l’anno fiscale 2025 e sarebbe assoggettato alla tassazione italiana anche per i redditi prodotti all’estero.

Tra Irpef e contributi parliamo di oltre il 45%. Considerato che Pioli, nella prima metà del 2025, ha percepito 6 milioni di stipendio dei 12 annuali previsti dal contratto triennale con l’Al Nassr, dovrebbe versare allo Stato italiano praticamente la metà degli emolumenti, appunto 3 milioni. Meglio aspettare,quindi, anche alla luce del fatto che il tecnico, accettando l’offerta della Fiorentina da 3 milioni netti all’anno fino al 2028, rinuncerà a parecchi soldi.