Mandragora aspetta la Fiorentina per rinnovare. Il club vuole parlarne ma senza fretta

C'è anche Rolando Mandragora tra i calciatori della Fiorentina su cui sono in corso dei ragionamenti per la stagione verrà. Il centrocampista è stato autore di un'annata da incorniciare, probabilmente la migliore della sua carriera, ed è legato al club viola da un contratto fino al 2026 con opzione al 2027. Il giocatore è pronto a sedersi a un tavolo per parlare di futuro, mossa che la dirigenza pianifica di voler fare nelle prossime settimane per iniziare a parlare di rinnovo ma senza particolare fretta, pur apprezzandone il gran campionato svolto. Lo riporta l'edizione fiorentina de la Repubblica.