Poesio: "Paratici tradito dall'allenatore. Una grana non da poco"
Sulle pagine del Corriere Fiorentino il giornalista Ernesto Poesio commenta le vicende di casa viola all'indomani del clamoroso addio con l'allenatore: "È finita nel peggiore dei modi l’avventura di Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina ed inizia non benissimo anche la gestione Paratici si trova adesso a gestire una grana non da poco. Tradito dall’allenatore che, parole sue, era stata «l’unica scelta fin da subito» ora il super manager chiamato alla corte di Commisso per risollevare le sorti viola dovrà tirare fuori dal cilindro un altro jolly.
L’inizio choc d’altronde aveva posto Grosso su un crinale assai scomodo con il rischio, nel caso di ulteriore rumoroso passo falso, che nemmeno la Fiorentina sarebbe stata più in grado di difendere la propria scelta. Certo, visti i proclami di Paratici a inizio estate e la sua idea di progetto «a lunga scadenza», ora è altissimo il rischio che la bufera di un clamoroso esonero spazzi via quel po’ di mattoncini della nuova Fiorentina. Ma è anche vero che i fatti non potevano essere ignorati"
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