La Fiorentina era orientata a rimandare le valutazioni, poi discussione Grosso-Paratici

La Fiorentina era orientata a rimandare le valutazioni, poi discussione Grosso-ParaticiFirenzeViola.it
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di Redazione FV

Secondo La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina era orientata a rimandare le valutazioni alla sosta in merito alla posizione dell'allenatore. Le divergenze con Grosso però evidentemente erano diventate insanabili e il club ha deciso di intervenire in fretta. Troppi i dubbi a proposito della gestione di questi mesi da parte dell'ex Sassuolo, anche se a far precipitare la situazione - spiega la rosea - pare sia stata una discussione tra Grosso e Paratici, che non erano in sintonia su come uscire dalla crisi.