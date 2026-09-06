Il peggiore della Fiorentina: è lotta a due tra gli ex Real Madrid

Il peggiore della Fiorentina: è lotta a due tra gli ex Real Madrid
Oggi alle 11:40Rassegna stampa
di Redazione FV

Sono i due ex Madrid Victor Valdepenas e Franco Mastantuono a prendersi i voti peggiori dai quotidiani stamani in edicola. Piovono i 3 sui due calciatori, il terzino per quanto ha sofferto nel secondo tempo senza invece creare nulla in avanti, il talento argentino invece è stato impalpabile e bocciato da Grosso dopo appena 45 minuti. Queste le pagelle dei due:

Valdepenas
Gazzetta: 4,5
CorFio 4
Nazione 4,5
CorSport 4,5
Tuttosport 4,5

Mastantuono
Gazzetta: 5
CorFio 4
Nazione 4,5
CorSport 4,5
Tuttosport 4,5