Percassi una furia con D'Amico dopo Roma-Atalanta: la lite tra i due

vedi letture

Dopo la vittoria della Roma sull’Atalanta, Tony D’Amico non ha potuto festeggiare come avrebbe voluto perché - riporta forzaroma.info - all’uscita dell’Olimpico il direttore sportivo è stato preso di mira da Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta e vice presidente di Lega.

Stando a diverse testimonianze, Percassi avrebbe iniziato ad insultare il suo ex dirigente, senza che D'Amico abbia risposto. Percassi non ha placato la furia, alimentata probabilmente anche dall’amarezza per il gol subito a tempo scaduto da Soulé, e avrebbe proseguito la sua invettiva contro D’Amico fino all’intervento di steward e forze di polizia.