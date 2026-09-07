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Oulai lascia il centro sportivo per effettuare le visite dopo l'infortunio contro il Torino

Oulai lascia il centro sportivo per effettuare le visite dopo l'infortunio contro il Torino
© foto di pietro.lazzerini
Oggi alle 10:00Primo Piano
di Redazione FV
fonte Giacomo Galassi

Inao Christ Oulai sta lasciando in questi minuti il Viola Park per andare a effettuare le visite mediche dopo l'infortunio subito nel primo tempo del ko contro il Torino. Il centrocampista, che ha accusato un problema muscolare al retto femorale, oggi conoscerà l'esito degli accertamenti con la Fiorentina che spera di non doverlo perdere per diverse settimane in un momento così delicato della stagione appena iniziata e dopo il ribaltone in panchina con l'esonero di Grosso e il ritorno di Vanoli

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