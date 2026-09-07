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Sky, Fiorentina ai dettagli per il ritorno di Vanoli

Sky, Fiorentina ai dettagli per il ritorno di VanoliFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 01:35News
di Redazione FV

Sarebbe il ritorno di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina l'opzione scelta dalla dirigenza viola dopo l'esonero di Fabio Grosso. A darne conferma anche Gianluca Di Marzio che su X riferisce come la società sia al lavoro per sistemare gli ultimi dettagli. Per Vanoli sarebbe un ritorno dopo pochi mesi dal suo addio, al termine della passata stagione. 