Fiorentina, ecco quanto resterà Commisso: via da Firenze a fine mese

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Joseph Commisso ha scelto di restare vicino alla Fiorentina in un momento particolarmente delicato. Come sottolinea il Corriere Fiorentino, il presidente viola, tornato a Firenze in occasione dell’inizio del campionato e soprattutto per le celebrazioni del Centenario, resterà in città almeno fino alla sfida contro il Napoli. Soltanto dopo la partita, approfittando della sosta e degli impegni legati all’azienda di famiglia, Commisso farà infatti rientro negli Stati Uniti. Prima, però, sono previsti diversi appuntamenti istituzionali.

Domani alle 12 sarà presente alla libreria Odeon di piazza Strozzi per la presentazione del libro ufficiale del Centenario, “Fiorentina, un secolo viola”, alla quale parteciperanno anche diversi rappresentanti del club. Non sono inoltre esclusi incontri con l’Amministrazione comunale e con la sindaca Sara Funaro. Al centro dei colloqui potrebbero esserci soprattutto i lavori relativi al secondo lotto del restyling dello stadio Franchi, tema particolarmente importante per il futuro della Fiorentina.