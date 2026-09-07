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Fatta per Vanoli allenatore della Fiorentina. Oggi il primo allenamento

Fatta per Vanoli allenatore della Fiorentina. Oggi il primo allenamentoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 07:03Copertina
di Giacomo A. Galassi
Dopo poche ore dall'addio di Fabio Grosso, la Fiorentina ha il suo nuovo allenatore e si tratta di un ritorno

La Fiorentina ha già sciolto le riserve per sostituire Fabio Grosso dopo l'improvviso addio della serata di ieri: sarà Paolo Vanoli il nuovo allenatore gigliato. Una trattativa lampo chiusa nella notte che porterà il tecnico di Varese a tornare alla guida della squadra che ha lasciato dopo averla portata a un'insperata salvezza la scorsa stagione.

Oggi la firma, poi il primo allenamento nel pomeriggio

Per Vanoli pronto un contratto da un anno più un altro anno di opzione con le firme che arriveranno in mattinata e poi nel pomeriggio sarà così pronto per dirigere il primo allenamento con i suoi nuovi giocatori. In vista c'è il Venezia - ex squadra dell'allenatore, peraltro - e non c'è tempo da perdere anche per invertire subito la rotta di una stagione partita in maniera più che complicata.