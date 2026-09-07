Calciomercato
Fatta per Vanoli allenatore della Fiorentina. Oggi il primo allenamento
FirenzeViola.it
Dopo poche ore dall'addio di Fabio Grosso, la Fiorentina ha il suo nuovo allenatore e si tratta di un ritorno
La Fiorentina ha già sciolto le riserve per sostituire Fabio Grosso dopo l'improvviso addio della serata di ieri: sarà Paolo Vanoli il nuovo allenatore gigliato. Una trattativa lampo chiusa nella notte che porterà il tecnico di Varese a tornare alla guida della squadra che ha lasciato dopo averla portata a un'insperata salvezza la scorsa stagione.
Oggi la firma, poi il primo allenamento nel pomeriggio
Per Vanoli pronto un contratto da un anno più un altro anno di opzione con le firme che arriveranno in mattinata e poi nel pomeriggio sarà così pronto per dirigere il primo allenamento con i suoi nuovi giocatori. In vista c'è il Venezia - ex squadra dell'allenatore, peraltro - e non c'è tempo da perdere anche per invertire subito la rotta di una stagione partita in maniera più che complicata.
autore
Giornalista, redattore e social media manager di FirenzeViola.it. Oltre a essere una delle voci quotidiane di Radio FirenzeViola, dove segue l’attualità della Fiorentina con notizie, approfondimenti e contenuti dedicati al mondo viola.
Pubblicità
Copertina
FirenzeViolaIl passo indietro di Grosso e una scelta arrivata a tarda ora. Per la successione in ballo il ritorno di Vanoli
FirenzeViolaCercasi leader: il confronto col Torino e il ritorno di Mandragora aumentano i dubbi sull'attuale rosa
Grosso via, primo fallimento stagionale. Paratici capisce di aver sbagliato allenatore, Vanoli in pole per il ritornodi Mario Tenerani
Le più lette
1 Grosso via, primo fallimento stagionale. Paratici capisce di aver sbagliato allenatore, Vanoli in pole per il ritorno
Copertina
Lorenzo Di BenedettoLa Fiorentina non esiste: zero gioco e, soprattutto, zero punti. Paratici manda al macello Grosso (che ha tante colpe): ma perché non spiega come ha costruito questa squadra? 150 milioni e una rosa che fa acqua da tutte le parti
Lorenzo Della GiovampaolaLiveFiorentina-Torino 1-2, rimonta granata: terza sconfitta consecutiva per i viola in A
Pietro LazzeriniLa missione del mercato era fare tabula rasa anche lasciando un paio di colpi in canna (ecco quali). Fagioli e Dodo da recuperare subito. Grosso abbia coraggio, col Torino in palio non solo i tre punti
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com