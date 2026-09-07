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Via al Vanoli-bis: l'allenatore è al Viola Park per la firma con la Fiorentina
Il video e le immagini del ritorno di Paolo Vanoli al Viola Park dopo l'esonero di Grosso e il ritorno in panchina del tecnico della passata stagione
Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina. Manca ormai solo l'annuncio da parte del club che arriverà a stretto giro di posta dopo l'accordo trovato nella notte e i documenti già firmati in mattinata. Il tecnico di Varese torna alla guida dei viola appena qualche mese dopo essere stato mandato via nella stagione in cui aveva sostituito Pioli alla decima giornata con la squadra ultima in classifica portandola ad una salvezza piuttosto serena. Grandi abbracci con tutte le componenti del club che lo hanno accolto al ritorno in viola.
Queste le immagini di Firenzeviola.it dell'arrivo dell'allenatore al centro sportivo di Bagno a Ripoli, dove oggi pomeriggio dirigerà il primo allenamento con i suoi nuovi giocatori:
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