La ricostruzione dell'addio di Grosso e il curioso orario del comunicato

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Fabio Grosso non è più l’allenatore della Fiorentina. Il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola ricostruisce quanto accaduto nella giornata di ieri in casa viola. Tre righe di scarnissimo comunicato reso noto alle 23,30 (anche se l’orario indicato nella nota all’interno del sito del club viola riportava 21,23), come tre partite di campionato è durato il tecnico romano sulla panchina viola.

Al culmine di una giornata in cui conferme e smentite di quello che poi sarebbe accaduto si sono alternate mentre al Viola Park c’erano soltanto i dirigenti perché la squadra usufruiva di un giorno di risposto, si è interrotto il rapporto tra la Fiorentina e Grosso nel modo più brusco e più inaspettato ripensando solo a tre settimane fa e alla vigilia di campionato carica di ambizioni. Con un esonero che in un colpo annulla e rinnova il progetto studiato e messo in atto quest’estate. La Curva si era espressa cantando "salta la panchina", 24 ore dopo è effettivamente successo.