Pellegrino l'unico a salvarsi nei voti dei quotidiani: prende anche un 6,5

Pellegrino l'unico a salvarsi nei voti dei quotidiani: prende anche un 6,5
Oggi alle 13:00Rassegna stampa
di Redazione FV

L'unico a non sprofondare nei voti dei quotidiani in merito a Fiorentina-Torino è Mateo Pellegrino, attaccante viola capace di segnare il gol della speranza poi ribaltato dai granata sul finire del secondo tempo. L'argentino si prende diversi 6 e anche un 6,5, voti eccezionali in mezzo alla sfilza di 4 e 5 assegnata agli altri calciatori gigliati. Questi i voti di Pellegrino nel dettaglio:

Gazzetta: 6
CorFio 6
Nazione 6
CorSport 6
Tuttosport 6,5