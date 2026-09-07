Fiorentina club senza pace. Dopo Palladino e Pioli, altro addio shock
Un altro allenatore salta a Firenze per un club senza pace, scrive stamani La Gazzetta dello Sport. Anche questa volta con un ribaltone arrivato a inizio stagione, ufficializzato ieri in tarda serata. E questa volta la rivoluzione in panchina arriva addirittura alla terza giornata di campionato, perfino molto prima rispetto a Stefano Pioli che era stato allontanato quasi un anno fa, dopo un inizio di stagione negativo con zero vittorie nelle prime dieci giornate e appena quattro punti in classifica.
Una decisione presa dopo due giorni di confronti e attese estenuanti tra i vertici della dirigenza. Nessuno può poi dimenticare l’addio di Raffaele Palladino, quella volta per la volontà del tecnico dopo che il presidente Rocco Commisso dagli Stati Unti lo aveva definito «come un figlio».
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