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Paratici al Viola Park per accogliere Vanoli: ecco le immmagini

Paratici al Viola Park per accogliere Vanoli: ecco le immmagini
Oggi alle 11:33Primo Piano
di Redazione FV
fonte dal Viola Park, Luciana Magistrato

Poco dopo le 11.30 si è presentato ai cancelli del Viola Park Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina che si prepara ad accogliere il ritorno di Paolo Vanoli come allenatore al posto di Grosso, esonerato nella tarda serata di ieri a seguito delle tre sconfitte su altrettante partite in campionato. Inizia una nuova era per la squadra costruita dall'ex dirigente di Tottenham e Juventus, è arrivato a bordo di un'auto scura e con le cuffie per parlare al telefono. Queste le immagini di Firenzeviola.it: