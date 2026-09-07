Il sogno impossibile di Paratici era Conte. Nazione: "Le altre soluzioni"

Il sogno impossibile di Paratici era Conte. Nazione: "Le altre soluzioni"FirenzeViola.it
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Oggi alle 08:15Rassegna stampa
di Redazione FV

La Nazione oggi in edicola parla dei possibili sostituti di Fabio Grosso come nuovo allenatore della Fiorentina e scrive che il sogno di Paratici era Antonio Conte. Libero dopo la sua ultima esperienza al Napoli, il salentino secondo il quotidiano rappresentava molto più di un sostituto ma una dichiarazione chiara d'ambizione. Un'operazione definita complicatissima, che infatti non si farà visto il prossimo arrivo a Firenze di Paolo Vanoli per firmare il contratto con la Fiorentina. Le altre piste portavano a Thiago Motta, ancora senza squadra dopo la fine dell'esperienza alla Juventus, oppure Tudor o Palladino. 