PIZARRO, Ad Arthur serve accanto uno con i muscoli

© foto di Federico De Luca

David Pizarro, ex centrocampista anche della Fiorentina, ai taccuini del Corriere Fiorentino si esprime così su Arthur e Maxime Lopez: “Mi piacerebbe vedere Arthur con accanto uno con più muscoli. Nella gara contro l’Inter si è visto che manca proprio quel tipo di compagno accanto a lui. Il brasiliano ha dimostrato che sa giocare a calcio, ha qualità nel palleggio e sono tre anni che lavora per tornare a un livello importante e credo possa riuscirci nella Fiorentina, ma per affrontare squadre di alto livello va protetto. Per me Lopez ed Arthur sono troppo simili a livello fisico e in questo momento non ce li vedo insieme, deve giocare o l’uno o l’altro”.

Prosegue: “A me piace molto Martinez Quarta, mi piaceva tanto quando giocava in Argentina, è affidabile e mi sembra abbia fatto una grande stagione come Milenkovic. Mina deve invece entrare nella dinamica del calcio italiano che è molto tattico rispetto al calcio sudamericano e altri campionati europei”.