Pisa-Fiorentina, il tifo organizzato diserta la trasferta. Ma saranno in molti nel settore ospiti

La Nazione fa il punto sulla trasferta di Pisa e i biglietti disponibili. Ormai è chiaro che la Curva Fiesole non prenderà parte alla trasferta: troppi i 49 euro, 45 di tagliando più 4 di prevendita, richiesti dal club nerazzurro per assistere a un derby che manca da oltre 30 anni (è la stessa cifra che peraltro il Pisa aveva scelto di mettere in listino per la tifoseria ospite anche in occasione della gara con la Roma, primo match interno della squadra di Gilardino in questo campionato, e che aveva sollevato già a suo tempo le polemiche da parte dei sostenitori giallorossi).

La sensazione in ogni caso è che, nonostante le limitazioni imposte già da giorni dal Casms e la scelta — ancora da ufficializzare, ma certa — della Curva Fiesole di non prender parte alla trasferta, saranno molti i sostenitori della Fiorentina presenti domenica a Pisa, benché la raccomandazione da parte del tifo organizzato sia stata quella di non esporre striscioni e bandiere in segno di polemica contro il caro biglietti.