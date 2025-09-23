Mandragora, rinnovo in stand-by: è tutto apparecchiato, l'agente attende e resta ottimismo

Il Corriere dello Sport fa il punto sul rinnovo di Rolando Mandragora che con il Como ha confermato di essere tra i pochi trascinatori di una squadra spaesata. Se la società cercava risposte, le ha ricevute. Non a caso la linea è chiara: c’è la volontà di prolungare il contratto di Mandragora attualmente in scadenza nel giugno del 2026, con opzione per il 2027 al raggiungimento della venticinquesima presenza stagionale. L’idea sarebbe quella di portarlo fino al giugno del 2028, magari con opzione per l’anno successivo. Il punto è che non sono ancora stati fatti passi avanti concreti. Da parte del club, s’intende.

Anche perché il giocatore ha sempre dato la sua priorità alla Fiorentina, preferendo la permanenza in maglia viola ad altri eventuali scenari. Sembrava che il mese di settembre potesse essere quello giusto per mettere tutto nero su bianco, dopodiché la situazione difficile in cui è cascata la Fiorentina ha rallentato le cose. I presupposti ci sarebbero, visto che Pradè e Goretti hanno pronto un incremento dell’ingaggio che porti il giocatore da 1,5 milioni (bonus compresi) a 1,8 milioni netti a stagione come da richiesta. È tutto apparecchiato: il procuratore è in attesa di una chiamata dal Viola Park che non è ancora arrivata. Resta la fiducia delle parti in causa.