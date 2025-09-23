Orlando sulla Fiorentina: "C'è da preoccuparsi, non c'è gioco. Kean? L'ho visto stanco"

L’ex calciatore e opinionista Massimo Orlando è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole sul momento della Fiorentina: "C’è da preoccuparsi non per la classifica, ma perché ad ora non si vede una via d’uscita chiara. Il gioco non c’è e lo ha riconosciuto anche lo stesso Pioli quando ha detto che devono giocare più la palla, invece non costruiscono occasioni da gol".

Alla domanda con che sistema di gioco giocherebbe, Orlando ha risposto: "Senza voler dare consigli, farei un 4-3-2-1, sennò la squadra è sbilanciata, non c’è equilibrio. Con l’albero di Natale potrebbero emergere di più Gosens, Fazzini e Gud, oltre a Kean".

Su Kean ha aggiunto: "In Nazionale ha fatto bene. Domenica però l’ho visto spesso chinato con le mani sulle ginocchia, stanco, perde i duelli. Sono segnali di nervosismo".