Prandelli: "Caso Vlahovic come Mutu alla Fiorentina? No, lui rimase felice a Firenze"

L'ex allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli, in un'intervista a Tuttosport ha parlato di Dusan Vlahovic. Alla domanda se il caso Vlahovic avesse qualcosa di vagamente simile alla gestione di Mutu alla Fiorentina, quando Adrian rimase nonostante fosse già un promesso sposo della Roma, ha risposto: "No, sono due casi diversi.

Adrian è rimasto comunque felicemente a Firenze e in quel caso la posizione della società era stata molto chiara: i Della Valle furono bravissimi a resistere prima di affrontare i preliminari di Champions League. Dusan ha un discorso contrattuale in essere e una situazione indefinita, ma sia lui che la Juve non hanno la fretta di decidere adesso".