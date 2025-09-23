Il mental coah Tirelli: "Alla Fiorentina serve lucidità: è una qualità che va sempre allenata"

Sulle pagine de La Nazione è possibile leggere un'intervista al professor Stefano Tirelli, mental coach e docente dell'Università Cattolica di Milano. Queste le sue parole sul black-out che la Fiorentina ha avuto domenica contro il Como: "Quella della lucidità è una qualità che va sempre allenata. Però c’è chi è predisposto ad avere forza mentale e chi invece necessita di un allenamento che può essere sviluppato grazie all’esempio dei compagni e a percorsi specifici. Quella contro il Como è stata però una partita fortemente condizionata dal merito dell’avversario: io ho visto delle giocate da parte della squadra di Fabregas che tolgono una parte dei demeriti della Fiorentina".

Come si esce da questi momenti? "Bisogna limitare la predominanza dell’aspetto emotivo, che si basa su timori e incertezze. Bisogna respirare, analizzare il momento e valutare quale sia realmente la fase che si sta vivendo. La Fiorentina: il gruppo deve essere consapevole che si trova solo all’inizio del campionato e che tutto è ancora possibile. I viola non si trovano in una fase della stagione ormai compromessa: questo è chiaro".