Fiorentina, quanti passaggi sbagliati: i numeri confermano l’allarme di Pioli sulla qualità

Il Corriere Fiorentino analizza alcuni dati della Fiorentina di Stefano Pioli, in termini di palloni persi. La Fiorentina al momento è solo la 12esima squadra del campionato per precisione dei passaggi (79,5%), senza peraltro eccellere per accuratezza in nessuna distanza: la squadra gigliata è 14esima per i passaggi sotto i 15 metri (87%), 15esima per quelli sotto i 27 metri (85%) e 14esima per quelli sopra i 27 metri (51,8%). Contro il Como alcune voci statistiche hanno inequivocabilmente fotografato la prestazione del collettivo. La Fiorentina ha infatti collezionato solo il 63,5% di precisione dei passaggi nella metà campo avversaria (contro il 78% del Como) e il 54,5% per quelli effettuati nella trequarti avversaria (contro il 75% del Como).

Le due percentuali di cui sopra sono il minimo stagionale per la Fiorentina in Serie A: per quanto riguarda il dato relativo alla precisione dei passaggi nella metà campo avversaria i viola avevano fatto registrare il 72,7% contro il Napoli, il 75,9% contro il Torino e il 69% nella gara inaugurale con il Cagliari; riducendo il dato alla trequarti, invece, la squadra gigliata aveva raccolto il 61,6% con il Napoli, il 65,7% con il Torino e il 55,4% con il Cagliari.