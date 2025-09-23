La fragilità della girandola tattica. La Nazione: "Pioli, ora serve una scelta definitiva"

Crisi profonda in casa Fiorentina, si legge su La Nazione. Crisi soprattutto dettata da una questione tattica che di fatto è alla base delle incertezze con cui si è accesa la stagione. Pioli, insomma, oltre a un complicato lavoro psicologico per raddrizzare la barra nei pensieri dei suoi calciatori, dovrà fare adesso una scelta (quasi) definitiva a livello tattico. La Fiorentina ha girato sulla bellezza di tre moduli diversi, situazione che di sicuro ha creato un atteggiamento tattico mai solido e di conseguenza ha portato fragilità alle idee e alla costruzione di gioco della Fiorentina.

Dunque, i due punti in quattro partite e i due ko nelle sfide casalinghe con Napoli e Como, l’allarme tattico lo hanno fatto scattare e Pioli dovrà essere bravo e attento a ripartire proprio da qui, per far rialzare e ripartire la Fiorentina, ovvero scegliere l’assetto tattico più adatto. Ci saranno da fare scelte che riguardano ruolo e posizioni di giocatori come Fagioli e Fazzini e da capire quale possa essere la chiave di lettura tattica per sfruttare al meglio le qualità di Gudmundsson.