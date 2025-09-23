Fiorentina, problema nella tenuta fisica? Contro il Como il divario è stato netto

vedi letture

Su La Nazione si analizza la tenuta fisica della Fiorentina, che con il Como ha mostrato un evidente calo nel secondo tempo. Pioli ha smentito problematiche di questo tipo nel dopo gara, eppure il divario tra primo e secondo tempo è apparso netto. Nella prima frazione la squadra pressava alta e correva anche senza palla, movimenti che facilitavano il palleggio: quarantacinque minuti discreti, chiusi in vantaggio e senza correre rischi incredibili.

Nella ripresa, invece, il piano partita non è stato rispettato: la Fiorentina si è abbassata, tornando molle e passiva come contro il Napoli, subendo due gol e incapace di creare vere occasioni da rete. La stanchezza si è notata anche nell’ultima gestione del pallone, con Pongracic e Nicolussi Caviglia incapaci di trovare compagni smarcati. Il discorso fisico richiama il lavoro svolto durante il ritiro estivo: l’idea era partire forte per evitare rischi nei playoff di Conference e trarne benefici anche in campionato, ma contro il Como la squadra ha palesato limiti nella tenuta fisica.