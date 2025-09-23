Allarme Fiorentina, La Gazzetta dello Sport: "Pioli, troppi cambi: fiducia ma fino a quando?"

Su La Gazzetta dello Sport si analizza il momento della Fiorentina, che nella prossima gara di campionato affronterà il Pisa. La Viola deve assolutamente vincere, si legge sul quotidiano, vietato anche pareggiarla. I due punti in classifica dopo quattro giornate e lo zero nella casella delle vittorie preoccupano non poco l’ambiente. E il primo ad essere messo in discussione è proprio il tecnico Stefano Pioli. La sua Fiorentina è in confusione ma il lungo contratto triennale al momento lo blinda, può andare avanti nel suo progetto.

Preoccupano però alcuni dati: un solo tiro nello specchio, il gol di Mandragora, l’insostenibile inutilità di Piccoli accanto a un Kean che non vede un pallone e quando ha una minima occasione calcia senza la mira che aveva nella passata stagione. Infatti è ancora a secco. Difesa distratta sulle palle inattive. Pioli gode ancora della fiducia, ma non può più perdere. Firenze comincia ad agitarsi.