Eman Kospo, il talentino in arrivo dal Barcellona: per la Youth League ma con vista prima squadra

Eman Kospo arriverà a Firenze nelle prossime ore. Il difensore centrale classe 2007 del Barcellona (che entrava in scadenza con il club catalano) è pronto ad iniziare una nuova avventura con la Fiorentina. Intanto si unirà alla Primavera di Galloppa che quest'anno giocherà la Youth League già vinta quest'anno dal giocatore in blaugrana e che dunque darà una grossa mano ai baby viola in chiave di esperienza e mentalità. Ma il giocatore sarà in orbita prima squadra, come giocatore di prospettiva e per il futuro ma pronto in caso di necessità in quel reparto dove ci sono già cinque giocatori (sei fino a quando Valentini non sarà ceduto al Verona).

Il giocatore ha avuto un ruolo importante e in crescendo nella vittoria della Youth League, con nove presenze nell'ultima competizione europea, da titolarissimo e con 90 minuti nelle ultime partite clou. Nell'accordo per il trasferimento il Barcellona mantiene un'alta percentuale sulla rivendita di Kospo (come la formula della Fiorentina su Ghilardi ad esempio), vista la fiducia del club blaugrana nelle potenzialità del difensore, non pronto magari a giocare nella prima squadra del Barcellona stellare, ma sicuramente considerato un buon prospetto in chiave futura. E' inoltre nell'orbita delle Nazionali giovanili svizzere anche se ha doppio passaporto, svizzero e bosniaco.

A Radio FirenzeViola, Cesare Natali (il cui figlio ha giocato con Kospo) lo ha così descritto: "Ha grande struttura fisica e personalità e sa giocare a calcio, forte nel duello fisico e nell'uscita da dietro, grazie all'impostazione data dal Barcellona anche se fino a due anni fa era un po' macchinoso".