Vlahovic fatica alla Juventus. Pepito Rossi: "Se andasse via, potrebbe tornare quello di Firenze"

vedi letture

Nella sua intervista con Tuttosport per commentare l'inizio del Mondiale per Club, dopo aver ricordato con piacere la sua tripletta in quello storico Fiorentina-Juventus 4-2 e aver parlato del proprio futuro, l'ex attaccante viola Giuseppe Rossi si è speso anche per parlare di Dusan Vlahovic, centravanti che da quando è finito in bianconero ha fatto enorme fatica a imporsi come faceva a Firenze: "Per il suo bene, penso che farebbe meglio a lasciare la Juventus e ritrovare il sorriso altrove. Non credo che sia contento dei suoi ultimi tre anni.

Nel calcio è fondamentale sentire la fiducia dell’allenatore, dei dirigenti e soprattutto dei compagni di squadra. Se dovesse trovare di nuovo queste certezze nel suo prossimo club, credo che potrebbe tornare ad essere decisivo come alla Fiorentina".