Ezzalzouli, ancora tu? Il giocatore che ha eliminato la Fiorentina seguito da due club di A

Nella prossima stagione la Fiorentina potrebbe ritrovarsi ancora da avversario, ma stavolta in campionato, il giocatore del Betis Abde Ezzalzouli che ha segnato sia all'andata che al ritorno della semifinale di Conference ai viola. Il giocatore è infatti seguito da due club di serie A.

La Roma in realtà vorrebbe riabbracciare Saelemaekers, ma il Milan non scende da una valutazione tra i 20 e i 25 milioni di euro. La settimana scorsa c'è stato un incontro tra Riso - intermediario che ha portato il belga nella capitale - e Tare: la Roma resta alla finestra, in attesa di sviluppi. Nel frattempo, vengono sondati anche altri nomi: e come riporta Il Messaggero piace appunto Abde Ezzalzouli, che costa 20 milioni di euro, e che è seguito molto anche dal Como.