FirenzeViola Terracciano tra addio e tanta voglia di riscatto viola, dopo un anno da "sfiduciato"

vedi letture

La fiducia, si sa, è tutto per un calciatore. Di una società, di un tecnico, di un ambiente. Lo sa bene Moise Kean che questa fiducia l'ha messa a frutto nel migliore dei modi. Al contrario di quello che è successo con Pietro Terracciano che fin dall'inizio della stagione con la Fiorentina si è sentito "sfiduciato" anche per l'exploit immediato di Davide De Gea con cui il confronto sapeva essere impari.

Il feeling della vecchia guardia della Fiorentina con Palladino, fatta eccezione per Ranieri e nella seconda parte di stagione per Mandragora, non è mai stato il massimo fin dall'inizio dell'arrivo del nuovo tecnico tant'è che tra estate e gennaio in molti sono stati ceduti, complice certo la società che voleva iniziare un nuovo ciclo con facce appunto nuove. Il portiere campano, anche per una scelta familiare e di vita, aveva chiesto di rimanere e la Fiorentina lo ha accontentato con un rinnovo fino al 2026.

Nonostante le voci che vorrebbero la promozione di Tommaso Martinelli promosso come secondo e l'addio dello stesso Terracciano, il portiere e il suo entourage restano tranquilli e convinti che invece con il nuovo allenatore possa scattare quel feeling mancato con il precedente. Terracciano le poche chance concesse non le ha sfruttate bene, questo c'è da riconoscerlo, ma la sensazione è che sia stata una stagione negativa dal quale chiede solo di potersi riscattare.

Con Stefano Pioli Terracciano si è solo incrociato per pochi mesi prima che il tecnico si dimettesse, essendo arrivato in prestito in viola a gennaio 2019, giocando solo due partite. Troppo poco insomma per instaurare un rapporto forte, entrambi sono cresciuti ed hanno fatto esperienza, il tecnico deciderà se dargli una nuova opportunità. Il numero 12 viola si è sposato in Comune a Firenze e sta per diventare babbo ma la voglia di sentirsi ancora un portiere importante in una squadra appunto importante a 35 anni non gli è venuta meno e la durata di un ulteriore anno di contratto potrebbe non rendere così scontato l'addio. La priorità dunque resta la Fiorentina e quando il nuovo tecnico sbarcherà a Firenze si potrà chiarire la situazione e parlare di futuro.