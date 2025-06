Dagli inviati Mandragora al Calcio Storico: "In 3 anni non l'ho mai visto, è la giornata giusta"

vedi letture

C'è anche Rolando Mandragora oggi pomeriggio in Piazza Santa Croce per godersi lo spettacolo del Calcio Storico Fiorentino. Nella seconda semifinale tra i Bianchi di Santo Spirito e i Verdi di San Giovanni in programma nel Sabbione dopo che ieri i Rossi hanno strapazzato gli azzurri segnando oltre 16 cacce, sugli spalti a seguire la sfida ci sarà anche il centrocampista della Fiorentina che ai media presenti tra cui Firenzeviola.it ha rilasciato solo una semplice battuta: "In tre anni che sono qua non l'ho mai visto e mi fa piacere. Volevo vederlo di persona e oggi è la giornata giusta".