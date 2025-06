Dagli inviati Sarri a FirenzeViola: "Contattato dalla Fiorentina ma avevo già firmato con la Lazio, grazie al popolo viola"

Il neo tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, a margine del suo "Clinic" organizzato al Beah Club La Valletta a Castiglion della Pescaia, ha parlato a FirenzeViola del suo rapporto con la Fiorentina e soprattutto con la tifoseria viola:

"Un contatto da parte della Fiorentina c'è stato, anche se blando - racconta il tecnico valdarnese - ma io avevo già firmato con la Lazio. Io ho attraversato un momento molto difficile in questo anno, dal punto di vista personale, familiare e anche calcistico per certi versi ma ho avuto un sostegno straordinario e commovente da parte della tifoseria della Fiorentina e questo lo porterò per sempre nel mio cuore. Sapere che hanno attaccato anche le mie foto per Firenze è una cosa bellissima e sarò sempre riconoscente alla tifoseria viola. Devo ringraziare il popolo viola"