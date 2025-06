Bennacer all'Al Duhail? No, è a Doha solo per la preparazione atletica

vedi letture

Ismael Bennacer vola a Doha per giocare con l'Al Duhail? È la notizia riportata nel pomeriggio da La Gazzette du Fenec, poi rettificata però dal media che riporta l'attualità del calcio algerino: secondo quanto ricostruito, il centrocampista di proprietà del Milan è sì a Doha, ma solo per una fase di preparazione in vista della prossima stagione e in attesa di novità sul suo futuro.

Il calciatore ha svolto la prima fase di visite mediche presso Aspetar, nella capitale del Qatar, ma ancora non ha preso una decisione riguardo alla prossima destinazione, sebbene resti in uscita dal Milan dopo l'annata in prestito all'Olympique Marsiglia alla corte di De Zerbi. La Fiorentina dunque resta in corsa per uno degli obiettivi principali per il centrocampo che avrà a disposizione il prossimo allenatore, con tutta probabilità Stefano Pioli che proprio in Bennacer vede un potenziale perno della squadra viola.