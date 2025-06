Dagli inviati Calcio Storico, sarà Verdi-Rossi la finale: San Giovanni batte Santo Spirito 13-10

Ci si aspettava più equilibrio rispetto a ieri, e alle fine così è stato. Quella tra Bianchi e Verdi è stata una semifinale in bilico fino in fondo, con tanta più incertezza ai fini del risultato finale in confronto alla netta vittoria dei Rossi sugli Azzurri di ieri sera. Sono stati però i calcianti di San Giovanni a prevalere su quelli di Santo Spirito, in una seconda semifinale del Calcio Storico dove i Verdi sono partiti a spron battuto prendendo un iniziale largo, prima che i Bianchi prendessero le misure al piano tattico ben orchestrato dagli avversari.

Non è bastato però ai ragazzi di Santo Spirito a rimontare, col punteggio che ha visto i Verdi avanti sempre di qualche caccia fino alla vittoria finale per 13 a 10. Una conclusione che premia il quartiere di San Giovanni, prossimo alla finale contro i favoriti Rossi di Santa Maria Novella, in programma come di consueto il giorno del Santo Patrono di Firenze, martedì 24 giugno 2025.