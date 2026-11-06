Il piano di Vanoli: a protezione del gruppo e a disposizione dei più giovani
La priorità di Paolo Vanoli resta costruire una Fiorentina competitiva e duratura, seguendo le linee progettuali impostate in estate da Fabio Paratici. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il tecnico continua a portare avanti le proprie idee nonostante i risultati e una classifica ancora lontani dalle aspettative, prendendo decisioni anche impopolari ma con l'obiettivo di tutelare il bene della squadra.
Vanoli non sembra intenzionato a farsi condizionare dalle pressioni esterne: continua a proteggere i giocatori meno brillanti, cercando di recuperarli sul piano della fiducia, e gestisce con attenzione chi trova meno spazio. L'obiettivo è mantenere unito lo spogliatoio e fare in modo che ogni elemento possa diventare una risorsa.
Centrale anche la valorizzazione dei giovani. I numeri riportati dal quotidiano parlano di un'età media viola, calcolata sul minutaggio, di 24,4 anni: la quarta più bassa della Serie A. Inoltre, nove dei quindici gol segnati in campionato, il 60% del totale, portano la firma di giocatori nati dal 2005 in poi, tra cui Mastantuono, Jimenez e Ndour. La sfida per Vanoli sarà trovare il giusto equilibrio tra entusiasmo dei giovani e necessità di risultati.
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