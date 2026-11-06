La Nazione fa il punto sull'infermeria viola: stop più lungo del previsto per Pongracic

La Nazione fa il punto sulla preparazione della Fiorentina in vista della Juventus, con la squadra tornata al lavoro dopo le 24 ore di riposo concesse da Vanoli. Sul fronte degli indisponibili, restano in dubbio Luca Ranieri e Arthur Atta, entrambi ancora impegnati in un percorso di recupero individuale e al momento lontani dalla convocazione. Più lungo lo stop di Marin Pongracic, che dovrebbe rientrare soltanto a fine novembre.

Per quanto riguarda le scelte, non sono attese particolari novità rispetto alla formazione vista a Reggio Emilia. Vanoli dovrebbe confermare il 4-3-3, con un solo dubbio a centrocampo legato alla regia: secondo il quotidiano, al momento Fagioli sarebbe favorito su Oulai, in controtendenza rispetto alle indicazioni del Corriere dello Sport. La speranza dello staff viola è comunque quella di recuperare almeno uno tra Ranieri e Atta per la sfida di domenica.