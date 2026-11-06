Repubblica: "Fiorentina-Juventus è la partita di Paratici, dai fischi agli applausi"

Fiorentina-Juventus rappresenta da sempre un appuntamento dal significato particolare per la tifoseria viola, ma quella di domenica sarà una sfida speciale anche per Fabio Paratici. Per la prima volta, infatti, il dirigente ritroverà i bianconeri al Franchi da avversario, dopo averli già affrontati nella passata stagione a Torino.

Un ritorno contro un club che conosce bene, mentre da dirigente juventino, in un Fiorentina-Juventus, aveva sperimentato anche l'accoglienza del pubblico fiorentino. In occasione di una precedente visita a Firenze, durante il giro di campo prima del riscaldamento insieme a Marotta, Nedved e al presidente Agnelli, Paratici era stato infatti accompagnato da una pioggia di fischi. Stavolta, però, sarà dall'altra parte della barricata, con la dirigenza viola e un Franchi pronto a spingere la squadra verso un successo che per i tifosi avrebbe un valore ben superiore ai tre punti. Lo riporta La Repubblica.