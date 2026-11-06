Pochi dubbi per Vanoli in vista della Juventus: 4-3-3 con Pellegrino confermato davanti

Paolo Vanoli si avvicina alla sfida con la Juventus con l'obiettivo di dare ulteriore slancio alla classifica viola. Il tecnico avrà poi a disposizione la sosta per lavorare con più tranquillità sulla propria idea di calcio, ma prima dovrà fare i conti con alcune assenze. Come riporta il Corriere Fiorentino, infatti, Luca Ranieri e Arthur Atta hanno proseguito anche ieri con programmi di allenamento personalizzati. Le possibilità di recuperarli per domenica sono ormai ridotte e per entrambi si guarda con maggiore fiducia alla successiva trasferta di Monza, dopo la pausa per le Nazionali.

In vista della Juventus, Vanoli sembra intenzionato a ripartire dalle certezze delle ultime uscite. Davanti a De Gea dovrebbero esserci Jimenez, Dragusin, Viery e Joao Mario, mentre in mezzo al campo Fagioli, Ndour e Brescianini restano al momento la soluzione più accreditata. Oulai, nonostante i buoni segnali mostrati nei recenti spezzoni contro Atalanta e Sassuolo, dovrebbe quindi accomodarsi inizialmente in panchina. Poche novità anche in attacco, dove Pellegrino sarà affiancato da Mastantuono e Njie, entrambi reduci dal gol di Reggio Emilia. Gonçalves, decisivo con il Sassuolo, rappresenterà invece una possibile soluzione durante la gara.

Intanto, scrive il Corriere, cresce l'attesa per la partita del Franchi, con la prevendita che continua a registrare numeri importanti. Sono già oltre 21mila i biglietti venduti e l'obiettivo è avvicinare il tutto esaurito raggiunto in occasione della gara del centenario contro il Frosinone, quando furono registrati 23.132 spettatori paganti.