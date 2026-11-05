Paratici e il progetto di una Fiorentina futuribile, la Gazzetta dello Sport: “Difficoltà messe in preventivo”
FirenzeViola.it
La Fiorentina ha deciso di costruire il proprio futuro puntando su calciatori giovani e con ampi margini di crescita, una strategia diventata centrale con l'arrivo di Fabio Paratici. Si tratta di un percorso che richiede tempo e che inevitabilmente comporta ostacoli nella fase iniziale, ma che la società considera un investimento in prospettiva. Le difficoltà incontrate in questa prima parte di stagione erano state messe in preventivo, proprio perché il progetto viola guarda soprattutto ai risultati che potranno arrivare nel medio-lungo periodo. La parola chiave, dunque, è pazienza. Lo riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport.
Pubblicità
Rassegna stampa
Mastantuono continua a crescere, il Corriere dello Sport: "C'era già chi gli aveva puntato il dito contro"
Le più lette
Copertina
Lorenzo Di BenedettoFinalmente una vittoria ma la comunicazione di Vanoli merita una riflessione. Su Goncalves è già stato detto tutto: deve diventare un titolarissimo. Perché non pensare a segnare un gol più degli avversari?
Redazione FVCambiamo prospettiva: Vanoli ha indovinato i cambi. Basta malinconie, la stagione si può raddrizzare. Goncalves e Oulai da gestire, ma questa lezione serva all’allenatore
Redazione FVCol Sassuolo tutta la verità sui viola. Capiremo se sono consapevoli del momento. Possibile conferma degli undici di giovedì. È la sfida tra due difese colabrodo
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com