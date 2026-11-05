Paratici e il progetto di una Fiorentina futuribile, la Gazzetta dello Sport: “Difficoltà messe in preventivo”

La Fiorentina ha deciso di costruire il proprio futuro puntando su calciatori giovani e con ampi margini di crescita, una strategia diventata centrale con l'arrivo di Fabio Paratici. Si tratta di un percorso che richiede tempo e che inevitabilmente comporta ostacoli nella fase iniziale, ma che la società considera un investimento in prospettiva. Le difficoltà incontrate in questa prima parte di stagione erano state messe in preventivo, proprio perché il progetto viola guarda soprattutto ai risultati che potranno arrivare nel medio-lungo periodo. La parola chiave, dunque, è pazienza. Lo riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport.