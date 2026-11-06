Ballottaggio Oulai-Fagioli: ecco chi è in vantaggio secondo la Gazzetta dello Sport

In casa Fiorentina resta aperto il ballottaggio tra Nicolò Fagioli e Inao Oulai in vista della Juventus. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, che aggiunge: l'italiano parte ancora leggermente favorito, ma Vanoli sta valutando con attenzione la crescita dell'ivoriano, sempre più coinvolto nelle rotazioni dopo gli ingressi positivi contro Atalanta e Sassuolo. Al momento i due si alternano per garantire equilibrio a una squadra ancora alla ricerca di solidità, soprattutto difensiva.

La strategia del tecnico è diversa per ciascuno: Oulai va accompagnato nel percorso di crescita, mentre Fagioli deve essere tutelato e sostenuto, senza mettere in discussione le sue qualità per qualche prestazione sottotono. La possibilità di riproporre l'ivoriano dal primo minuto è comunque concreta e sarà una delle valutazioni principali in vista della sfida di domenica.