PERINETTI, Belotti esemplare. Fossi al Toro ci penserei

Intervistato dal quotidiano TuttoSport, il dirigente sportivo italiano Giorgio Perinetti, tra i tanti temi toccati ha parlato anche dell'ex calciatore della Fiorentina, oggi al Como, Andrea Belotti. Queste le sue parole sul centravanti bergamasco, a partire dal suo acquisto ai tempi del Palermo: "L'operazione di cui vado più fiero? Sono tante, e tra queste c’è sicuro quella che ha portato Belotti al Palermo. Lo vidi per la prima volta giocare in Serie C con l’Albinoleffe. Quando penso all’intuito, a quella strana sensazione quando ti ritrovi di fronte a qualcosa di speciale, mi viene in mente proprio quel pomeriggio. In tre quarti d’ora ho capito che quel ragazzo aveva un grande potenziale. Forse poteva fare di più in carriera.

Lui è un giocatore estremamente generoso, e ho sempre pensato che questa fosse la sua forza ma anche il suo più grande limite: un attaccante che si spende tanto per la squadra perde inevitabilmente lucidità in zona gol. Parliamo però di un trascinatore, uno che dà l’esempio. Averlo in squadra è sempre un plus. Se fossi il Toro, con Zapata infortunato, proverei a strapparlo al Como. Vestire di nuovo quella maglia sarebbe speciale per lui".