Perché Bernabé del Parma è diventato un ex obiettivo della Fiorentina

Adrian Bernabè salvo clamorose sorprese non si trasferirà alla Fiorentina. Come conferma il Corriere Fiorentino, ieri pomeriggio è arrivata una frenata decisa che si spiega prima di tutto con le richieste troppo alte da parte del Parma. 20-25 milioni di euro sparati dai gialloblu per un giocatore interessante, che piace molto alla Fiorentina, sono decisamente una cifra a cui il club viola non vuole arrivare.

Ma non solo: il talento o ex Manchester City infatti avrebbe espresso il desiderio di giocare da titolare e se è vero che in una stagione col triplo impegno gli spazi per esprimersi con continuità non mancherebbero è altrettanto evidente che la Fiorentina non possa dargli questo tipo di garanzia. Resta la determinazione a voler regalare al mister un centrocampista di grande spessore ma, proprio per questo, servirà un po’ di pazienza.

