Un'altra pretendente di Kean se ne va: rimangono gli inglesi, ma fanno sul serio. Giusto raddoppiare l'ingaggio di Moise

E’ tutto vero. Gli arabi non amano scherzare, soprattutto quando si parla di soldi. Se ci credono, spendono. Senza fiatare. L’Al Qadsiah, una volta compreso che Kean non era molto convinto di andare a giocare lì, ha puntato un altro bersaglio, ancora più grande stando alla valutazione.

Mateo Retegui

Detto e fatto. Quasi 70 milioni, bonus compresi, all’Atalanta e 20 milioni netti a stagione a Retegui: per il giocatore complessivamente 80 milioni, in generale una manovra da 150 circa. Di che parliamo? E’ un altro calcio, numeri che fanno girare la testa. E qualcos’altro… L’Atalanta in un anno ha fatto una plusvalenza da urlo: dopo l’infortunio a Scamacca i nerazzurri avevano prelevato al volo Retegui dal Genoa per 23 milioni più 2 di bonus. Fatevi due conti sul guadagno netto. E il centravanti della Nazionale ha sistemato alcune generazioni di discendenti. Si può discutere sulla poca, quasi nulla, competitività del campionato arabo, ma sulle cifre meglio tacere.

Il pericolo si chiama Manchester

Con Retegui in Arabia si è sfilata un’altra pretendente di Kean. I petali cadono uno ad uno, i tifosi viola tirano un nuovo sospiro di sollievo, ma all’orizzonte, inutile far finta di niente, si muove con decisione il Manchester United. Le ultime indiscrezioni da oltre Manica raccontano di uno United pronto veramente a fare sul serio. Contando anche sul fatto che il fascino della Premier per molti è irresistibile. Forse anche per Kean che a Firenze sta benone, ma il campionato inglese potrebbe fargli cambiare idea. La sensazione (e qualche rumor) è che il Manchester sferrerà l’attacco decisivo. Solo in quel momento capiremo le reali intenzioni di Moise. La clausola scadrà alle 24 del 15 luglio. Compreso questo giovedì sono 6 giorni all’alba, se ripensiamo ai tempi storici del servizio militare.

Per Moise stipendio da 4 milioni

E dopo? Se il 16 nessuno avrà bussato alla porta di Kean, la Fiorentina tornerà padrona assoluta della partita. I pericoli finiranno? Non del tutto perché magari si presenterà una squadra per trattare. Sarà il club viola però a decidere il destino di Kean. Sarebbe bello, anzi stupendo, che la Fiorentina dal 16 luglio dichiarasse incedibile il centravanti. Che impatto positivo e devastante avrebbe una dichiarazione così sulla propria comunità. L’altra soluzione è quella a cui sta pensando il club di Commisso: convocare in sede Kean insieme a coloro che lo assistono e convincerlo a firmare un nuovo contratto da 4 milioni netti all’anno. Ridiscutendo, naturalmente, anche il valore della clausola, con un ritocco verso l’alto. E’ giusta la strada che sta immaginando la Fiorentina. Non resta che attendere con pazienza e malcelata ansia la fine di questi primi 15 giorni di luglio. Intanto un’altra pretende si è sfilata, prepariamoci al finale…