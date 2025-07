La Fiorentina è fiduciosa su Dodo. Repubblica: "Come alternativa Maffeo"

L'edizione di Firenze di Repubblica parla delle manovre della Fiorentina per la corsia di destra. Il quotidiano riporta la fiducia del club viola di poter andare avanti con Dodo perché dopo il colloquio positivo avuto con Pioli, c’è ottimismo sull'esterno brasiliano che pur non avendo trovato ancora una soluzione definitiva per il rinnovo ha ancora due anni di contratto ed è considerato centrale nella nuova Fiorentina. Come alternativa piace Pablo Maffeo del Mallorca, nell'ultima stagione e autore di 30 presenze e 2 assist.