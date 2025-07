Calciomercato Non è finita per Bernabé: la situazione. Moreno in Spagna

vedi letture

Riparte l'appuntamento quotidiano con Chi si compra? in versione "Flash" per gli aggiornamenti di mercato che riguardano la Fiorentina e non solo.

Piste fredde a centrocampo.

Tanti nomi per la mediana, ma ad oggi complicati. A iniziare da Bennacer, così come per Asslani il cui costo è elevato. Per Thauvin c'è stato un contatto un mese fa, ma le modalità dell'approccio non sono state gradite dall'Udinese.

Bernabé, non è finita.

Vi abbiamo raccontato nelle scorse ore di come lo spagnolo abbia deciso di rimanere a Parma almeno un altro anno, ma la prossima settimana Fiorentina e ducali si risentiranno per capire se esitano ancora margini di manovra.

Lavori in attacco.

Piace sembre Sebastiano Esposito dell'Inter, ma prima bisognerà cedere qualcuno tra i vari Beltran, Nzola, Kouame. Non ci risulta un interesse concreto per Endrick del Real Madrid.

Moreno in Spagna.

Matias Moreno è volato in Spagna per iniziare la sua nuova avventura con il Levante. Prestito con diritto di riscatto a 15 milioni: i viola hanno inserito un controriscatto nell'accordo più una serie di penalità a sfavore del Levante se il giocatore non conseguirà un numero minimo di presenze stagionali.