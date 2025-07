Endrick obiettivo della Fiorentina? Possibile operazione con recompra del Real

La pista estera per la Fiorentina scrive La Gazzetta dello Sport che riguarda Endrick , stellina brasiliana del Real Madrid. Sarebbe ipotizzabile una soluzione simile a quella di Nico Paz col Como, un acquisto con la recompra a favore del club madridista. Un 2006 di grande talento e prospettiva che il Real lo ha preso lo scorso anno dal Palmeiras. Con un tecnico come Stefano Pioli in un ambiente come il Viola Park avrebbe tutte le possibilità di crescere. Anche perché Carletto Ancelotti, nuovo selezionate del Brasile, avrebbe un filo più diretto per seguire questo bimbo prodigio che con la nazionale del suo Paese ha già giocato e segnato.