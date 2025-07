La Fiorentina non molla Sebastiano Esposito. A prescindere da Kean

Sebastiano Esposito potrebbe arrivare alla Fiorentina anche se dovesse restare Moise Kean. Così scrive La Gazzetta dello Sport, sottolineando come però per ora al Viola Park sia tutto molto tranquillo in attesa di capire cosa farà l'attaccante classe 2000, con la sensazione che tutto possa decidersi tra il 14 e il 15.

Daniele Pradè e Roberto Goretti, gli uomini mercato viola, non stanno con le mani in mano e valutano le soluzioni alternative. La prima riguarda Sebastiano Esposito che è rientrato all’Inter dopo l’ottima annata ad Empoli (8 gol in 33 presenze) chiusa però con la retrocessione. Il club nerazzurro registra pure l'interesse di Cagliari e Verona, lo valuta tra i 7 e gli 8 milioni ma a 6-6,5 si può chiudere ed Esposito può arrivare a prescindere dall’uscita di Kean.